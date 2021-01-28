Дубінський був на дні народження Зеленського: що сказав йому президент
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський – один із тих, хто був присутнім на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського 25 січня. Між парламентарем і очільником держави виникла розмова. Які теми порушував Зеленський – читайте далі.
Джерело: "Радіо НВ"
Як розповів у ефірі радіостанції голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, це не був банкет чи якесь святкування з тостами та тамадою. Це була більше робоча зустріч. Зеленський хотів використати цю можливість для того, щоби донести певні меседжі.
До теми Зеленський попросив Дубінського піти зі "Слуги народу": той не послухав, – ЗМІ
Деталі розмови між Зеленським і Дубінським
За словами Корнієнка, одне з питань зустрічі стосувалося Дубінського (яке саме – він не уточнив). І Зеленський попросив нардепа прокоментувати або навести свою позицію.
Вони тоді почали дискутувати, дійсно була дискусія, яка тривала приблизно пів години. Вона була дуже стримано та аргументованою. Тобто не було особистих звинувачень чи переходу на особистості,
– зауважив один із керівників "слуги народу".
Також він спростував інформацію зі ЗМІ, що Зеленський начебто пропонував Дубінському покинути фракцію. Корнієнко переконує, що президент формулював думку таким чином, що "якби я був на вашому місці, то я би…"
"Це про те, коли є такий випадок і така ситуація, не варто ставити всю фракцію під удар і під певні якісь репутаційні, дипломатичні, можливо, моменти. У нас немає дипломатичного спілкування на цю тему ні з посольством, ні з ким, як у фракції, були окремі зустрічі депутатів", – зауважив парламентар.
Він додає: Зеленський більше натякав на те, що "це можна було зробити по-нормальному, по-правильному"(мовиться про імовірне виключення Дубінського з фракції через запроваджені проти нього санкції США).
Зверніть увагу Остання крапля для "Слуги народу": чи пробачать Дубінському санкції від США
Коротко про ситуацію навколо Дубінського
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Зокрема, це стосувалося нардепа Олександра Дубінського.
- Усіх їх звинувачують у втручанні у вибори президента США та діях проти одного з кандидатів – Джозефа Байдена.
- У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції.
- За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у фракції.
- Водночас нардеп не визнає себе винним. І 26 січня він звернувся до Зеленського й попросив про особисту зустріч.
- На додачу до цього всього, за даними Центру протидії корупції, Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальні провадження проти Дубінського. Його звинувачують в ухиленні від сплати податкі і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поділитися новиною