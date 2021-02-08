Готовий власним прикладом показати, що вакцинація безпечна, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже цього місяця, тобто у лютому 2021 року. Однак українці мають певну недовіру до вакцини проти коронавірусу. Президент України наголосив, що готовий на власному прикладі показати безпечність щеплення.

Таку заяву президент Зеленський сказав під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".

Важливо Зеленський виступає на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео

Позиція Зеленського щодо вакцинації

Український лідер нагадав, що уряд спільно з МОЗ розробили дорожню карту вакцинації, яка передбачає забезпечення належного та вільного доступу до вакцини всіх українців. Також Зеленський зазначив, що в Україні мають намір зробити щеплення від коронавірусу до 50% населення у поточному та першій половині 2022 року.

За словами Зеленського, нещодавно головним завданням влади було забезпечення України достатньою кількістю доз якісною вакциною від провідних міжнародних виробників. Він нагадав, що в Україні з'являться вакцини Pfizer, Sinovac, Novavax та AstraZeneca. Однак після цього виникла нова проблема – страх українців перед вакцинацією.

Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна і потрібна,

– підкреслив президент України.

Також Володимир Зеленський додав, що буде вакцинуватися з нашими військовими як головнокомандувач. За словами президента, швидше за все, щеплення йому зроблять вакциною Pfizer.

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