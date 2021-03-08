Президент України Володимир Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30". Цього разу на ньому обговорять культуру, медіа та туризм.

Вже традиційний захід до 30-ї річниці незалежності України розпочнеться у вівторок, 9 березня. Він триватиме 3 дні.

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Що обговорять на форумі

Експерти разом із президентом планують обговорити культурну та інформаційну політику України, а також захист свободи слова.

Не виключено, що знову поговорять на тему інформаційного тероризму. Адже раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України та закрив 3 проросійські телеканали, які належали Віктору Медведчуку.

Нагадаємо! Форум "Україна 30" загалом триватиме 30 тижнів до Дня незалежності України.

Хто візьме участь у дискусіях

У форумі візьмуть участь представники Офісу Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, а також – туристизму, кінематографу, медіа, модної індустрії та книговидавці.

Перші обговорення розпочали в лютому

Перші дискусії розпочали ще в лютому. На форумі тоді обговорили боротьбу із коронавірусом в Україні. Також підіймали питання:

підвищення тарифів;

енергетичної незалежності України;

інфраструктури;

розвитку правосуддя в Україні.

Зокрема президент пообіцяв найближчим часом провести судову реформу і запровадити так званий "суд у смартфоні".

До речі! За трансляцією форуму "Україна 30" можна стежити онлайн в ютубі.