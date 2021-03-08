Без вас ми просто біологічні створіння, – Зеленський емоційно привітав з 8 Березня
У Міжнародний жіночий день Володимир Зеленський привітав жінок з 8 Березня. Український президент наголосив, що сьогодні – свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
Президент України підкреслив, що у цей день важливо боротися з хибним стереотипом, що жінки – це "слабка стать".
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Як сказав Зеленський, наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. На думку президента, жінки – "прекрасні, розумні, мудрі, талановиті та цілеспрямовані, але точно не слабкі".
Вони однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими,
– написав український лідер.
Він побажав жінкам бути коханими та щасливими усі 365 днів, а не лише на 8 Березня.
"І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною. Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди й особистості. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними", – резюмував Зеленський.
Що варто знати про 8 Березня
- Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Під впливом радянської пропаганди 8 Березня сприймають, як еквівалент Дня матері.
- Насправді ж у цей день жінки мали виходити на демонстрації та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми.
- Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Росії, Україні та Білорусі.
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