У Міжнародний жіночий день Володимир Зеленський привітав жінок з 8 Березня. Український президент наголосив, що сьогодні – свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю.

Президент України підкреслив, що у цей день важливо боротися з хибним стереотипом, що жінки – це "слабка стать".

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Як сказав Зеленський, наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. На думку президента, жінки – "прекрасні, розумні, мудрі, талановиті та цілеспрямовані, але точно не слабкі".

Вони однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими,

– написав український лідер.

Він побажав жінкам бути коханими та щасливими усі 365 днів, а не лише на 8 Березня.

"І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною. Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди й особистості. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними", – резюмував Зеленський.

Що варто знати про 8 Березня

Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Під впливом радянської пропаганди 8 Березня сприймають, як еквівалент Дня матері.

Під впливом радянської пропаганди 8 Березня сприймають, як еквівалент Дня матері. Насправді ж у цей день жінки мали виходити на демонстрації та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми.

та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми. Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Росії, Україні та Білорусі.



Міфи про 8 Березня / Інфографіка 24 каналу