Вчорашнє емоційне протистояння президента Зеленського і нардепа Дубінського на засіданні фракції "Слуга народу" дуже закономірне і пов'язано не тільки з американськими санкціями. Далі читайте російською.

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С рациональной точки зрения скандал с включением Дубинского в санкционный список США было бы оптимально постепенно замять, вынести Дубинскому публичное порицание, предупредить других членов фракции о недопустимости каких-либо действий, противоречащих внешней политики президента Зеленского.

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У Зеленского терпение лопнуло?

Но президент неожиданно даже для депутатов своей фракции занял по отношению к Дубинскому очень жесткую позицию и потребовал от Дубинского уйти из фракции "Слуга народа". Почему?

Напомню, что недовольство Зеленского по отношению к Дубинскому впервые публично проявилось еще год назад во время скандала с прослушкой тогдашнего премьера Гончарука. Но, судя по вчерашней дискуссии на фракции, были и другие причины для недовольства главы государства, в частности – деструктивная позиция Дубинского внутри фракции. Американские санкции против Дубинского стали для президента последней каплей. Возможно, глава государства почувствовал себя "подставленным" во всей истории.

Отношения с США, и без того очень непростые. А тут еще этот скандал. И вину за это он возлагает именно на Дубинского. Похоже, что у президента Зеленского просто "терпець урвався" по отношению к Дубинскому. Не исключаю еще одной версии – неофициальные сигналы из США в адрес Офиса президента о необходимости проявить принципиальность по отношению к Дубинскому.

Но эмоции и упрямство взыграли и у Дубинского. Он считает себя несправедливо обиженным и требует, чтобы фракция его защитила. Хотя странно этого требовать после того, как ты игнорировал позицию фракции во многих голосованиях в парламенте, и подвергал уничижительной критике руководство фракции и многих коллег по фракции. Как говорится, "не плюй в колодец …".

Что дальше?

Конфликтная ситуация пока зависла.

Один возможный сценарий – Дубинского исключают из фракции. Однако он может потянуть за собой группу единомышленников (Бужанского и ряд других). Сразу отмечу, что выйти из фракции могут только депутаты-мажоритарщики. Если это сделает депутат, избранный по партийному списку, то он потеряет свой парламентский мандат. Если вместе с Дубинским уйдет пара-тройка, или чуть больше депутатов, то ничего страшного для фракции "Слуга народа" не произойдет. Даже напротив, легче станет.

Риски могут возникнуть в том случае, если вслед за Дубинским уйдут около двух десятков депутатов. И тогда это прямая угроза для моно-большинства, которое сейчас насчитывает 246 депутатов. Но такой сценарий мне представляется маловероятным (во всяком случае пока). Вряд ли так много депутатов среди "слуг народа" готовы к столь радикальным действиям. Как показал опыт других депутатов, которые вынуждены были покинуть фракцию "Слуга народа", их влияние и возможности резко уменьшилась, а проблемы возросли. Зачем рисковать?

В этом смысле очень показательно, что и сам Дубинский не хочет уходить из фракции. Не выгоден полный разрыв с президентом Зеленским и Коломойскому. Лучше "холодный мир" или мирное существование, чем прямой конфликт, и связанные с ним риски для бизнеса. Кстати, не исключаю, что "старший товарищ" (то бишь Игорь Валерьевич) через некоторое время, когда страсти чуть-чуть улягутся, убедит Александра Дубинского тихо, без скандала и в одиночку уйти из фракции. И тогда все будут в основном удовлетворены (кроме, наверное, самого Дубинского). Хотя для Дубинского эта ситуация может стать стартом для самостоятельного политического проекта.

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Второй возможный сценарий – Дубинский остается во фракции и постепенно оформляет вокруг себя некую внутреннюю оппозиционную группу (скорее всего не очень большую). Но полного разрыва не происходит. Нечто подобное уже было в предыдущем созыве парламента во фракции БПП ("Блок Петра Порошенко"). В составе этой фракции существовала группа оппозиционных депутатов (С.Лещенко, М.Найем, С.Залищук и др.). Такая ситуация особо не повлияла ни на БПП, ни на тогдашнюю парламентскую коалицию. Так может быть и сейчас в отношениях между Дубинским и фракцией "Слуга народа". "Геморрой" от Дубинского будет, но без особо критичных последствий.