У містах України вже другий день відбуваються протести через підвищення тарифів на газ. Президент Володимир Зеленський 11 січня 2021 року провів енергетичну нараду щодо можливості зниження тарифів.

Що сказав Зеленський

Глава держави зобов'язав Кабінет Міністрів терміново розв'язати проблему із тарифами на газ для населення. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка соціальної політики Марина Лазебна, керівник ОП Андрій Єрмак та його заступники.

Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися у Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян,

– наголосив Зеленський.

Під час наради зауважили, що Кабмін готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Крім того, Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка "була б справедливою з погляду споживача".

В ОП додали: "Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу".

Зверніть увагу! 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор. Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів. 11 січня на акції протесту вийшли також мешканці Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців.