Президент Володимир Зеленський заявив, що стурбований тим, що Україна імпортує електроенергію з Росії та Білорусі. Він доручив Денису Шмигалю зупинити таку співпрацю.

Таку позицію глава держави висвітлив у відповідь на звернення нардепа від "Європейської Солідарності" Бондара.

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У відповідь на моє звернення, Зеленський обіцяє на найближчому засідання РНБО підняти питання закупівлі електрики у країни-агресора і її пособника,

– заявив Бондар.

Він додав: "Шмигаль повинен на засіданні уряду зупинити закупівлю струму в окупантів".

Про що мовиться у зверненні Зеленського

Глава держави заявив, що нещодавно обговорював проблеми національної безпеки у енергетичній сфері з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим.

Він зауважив, що наразі відбувається поступове накопичення вугілля на складах теплових електростанцій. Зеленський поділяє стурбованість Бондара у тому, що Україна закуповує електроенергію у держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства. Президент наголосив на необхідності законодавчо врегулювати таке обмеження.

Зеленський доручив Данілову внести проєкти рішення на найближчі засідання РНБО з енергетичних питань.

Зверніть увагу! У квітні 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Однак з 2021 року імпорт з Білорусі поновили. За даними "Укренерго", все тому, що відповідна заборона стосувалась лише 2020 року.