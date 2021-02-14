Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас. Це потрібно для розслідування загибелі 3 військових, які 14 лютого загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої.
На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
Важливо На Донбасі 3 українських військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої
Таран та Хомчак повинні встановити всі обставини загибелі українських військовослужбовців.
Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра (15 лютого – 24 канал) в "Борисполі",
– наголосив президент.
Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку супротивника. Також глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.
За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського. Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям. Серед них були:
Усі вони загинули на місці.
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