Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас. Це потрібно для розслідування загибелі 3 військових, які 14 лютого загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої.

На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Важливо На Донбасі 3 українських військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої

Мета візиту на Донбас

Таран та Хомчак повинні встановити всі обставини загибелі українських військовослужбовців.

Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра (15 лютого – 24 канал) в "Борисполі",

– наголосив президент.

Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку супротивника. Також глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.

Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого

За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського. Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям. Серед них були:

капітан Олександр Войтенко (1974 року народження),

старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження),

старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Усі вони загинули на місці.

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