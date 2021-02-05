У своєму черговому відео президент Зеленський дорікнув представникам проросійської партії Медведчука та Рабиновича за їх антиукраїнську позицію.

Пояснюючи причини блокування проросійських каналів Newsone, "112 Україна" та ZIK, президент зазначив, що мова йде зовсім не про політичні переслідування, а саме про протидію загрозам національної безпеки.

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За словами Зеленського, владі дістається і від приватних, і від державних каналів, але під санкції потрапили лише ті, хто належить пов'язаному із Росією та Медведчуком Тарасу Козаку.

Президент підкреслив, що заблоковані канали містили армії, які дезинформацією професійно вводили в оману глядачів та зомбували їх.

Казали про те, що влада відібрала у народу землю, але мовчали про те, хто саме вкрав тисячі гектарів вашої землі, доки діяв фальшивий мораторій. Казали про тарифний геноцид, але замовчували про те, що обленерго не впливають на тарифи напряму, але належать депутатам однієї відомої партії із красивою назвою. Дуже красивою, як тост. "За життя". Правда, не за вашу, а за їх. Ці депутати заробляли завдяки війні та при цьому стверджували, що її немає. Точніше є, але "громадянська",

– зазначив Зеленський.

Відповідь "регіоналам"

Судячи з усього, президент вирішив записати звернення у тому числі й через численні закиди незадоволених запровадженням санкцій проти каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" членів "Опозиційної платформи – За життя".

Представники колишньої "Партії регіонів", які фактично контролювали телеканали та розповсюджували пропагандистські тези Росії, одразу після санкцій почали розповідати про "тиск на свободу слова" та "політичні переслідування".