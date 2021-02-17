Володимир Зеленський доповнив перелік керівних посад, які необхідно з ним погоджувати. Зокрема, мовиться про керівників військових формувань та правоохоронних органів.

Згідно з документом, із президентом необхідно буде узгоджувати кандидатуру на посаду очільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Також мовиться про посаду його першого заступника та інших заступників.

Читайте також Зеленський хоче врізати повноваження Окружного адмінсуду: текст законопроєкту

Таким документом Зеленський доповнив указ третього президента України Віктора Ющенка, який він підписав у 2008 році.

Внесені Зеленським зміни в документ набули чинності 17 лютого 2021 року.

Довідка. Відповідно до указу Віктора Ющенка, з президентом мають погоджувати кандидатури на посади: начальника управління територіального командування, першого заступника й заступників начальника Генштабу ЗСУ, командира бригади внутрішніх військ МВС, керівника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, керівника структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України та інші.