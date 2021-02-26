Зеленський дав старт роботі Кримської платформи

Джерело:Офіс Президента
В Україні створять Організаційний комітет з підготовки саміту Кримської платформи. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.
Головою Організаційного комітету буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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МЗС забезпечуватиме координацію у діяльності Кримської платформи. Секретар Ради національної безпеки і оборони підготує проєкт стратегії деокупації Криму.
Крім того, уряд розробить стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки. Наприклад, затвердять алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Також співпрацюватимуть з міжнародними партнерами.