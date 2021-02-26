Зеленський дав старт роботі Кримської платформи

26 лютого 2021 , 17:40
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Джерело:

Офіс Президента

В Україні створять Організаційний комітет з підготовки саміту Кримської платформи. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Головою Організаційного комітету буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Старт Кримської платформи: що відомо

МЗС забезпечуватиме координацію у діяльності Кримської платформи. Секретар Ради національної безпеки і оборони підготує проєкт стратегії деокупації Криму.

Крім того, уряд розробить стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки. Наприклад, затвердять алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Також співпрацюватимуть з міжнародними партнерами.

Що треба знати про Кримську платформу

  • Кримська платформа – це система заходів, метою яких є аналіз того, що зроблено для повернення Криму, а також залучення нових інструментів.
  • Перший саміт платформи запланований на 23 серпня 2021 року.
  • Деякі країни ЄС вже заявили про готовність приєднатись до платформи. Наприклад, Франція, Словаччина тощо.
  • До речі, Росію також запросять долучитись.