Головою Організаційного комітету буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми Україні треба повернути її серце, – Зеленський про окупацію Криму

Старт Кримської платформи: що відомо

МЗС забезпечуватиме координацію у діяльності Кримської платформи. Секретар Ради національної безпеки і оборони підготує проєкт стратегії деокупації Криму.

Крім того, уряд розробить стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки. Наприклад, затвердять алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Також співпрацюватимуть з міжнародними партнерами.

Що треба знати про Кримську платформу