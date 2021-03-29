Дві хвилі розчарування: хто є справжнім виборцем Зеленського

"Знайти" свого "виборця і" подружитися "з ним". Здавалося б, простий і навіть банальний сценарій. Але не у випадку з електоратом Володимира Зеленського та партії "Слуга народу". Далі читайте російською.

Кто реальное ядро электората президента Зеленского

Дело в том, что электорат Зеленского и его партии сформировался ситуативно во время президентских и парламентских выборов 2019 года. Социологические исследования показывают, что этот электорат был очень неоднородным и идеологически эклектичным.

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Среди сторонников Зеленского были и люди с патриотическими взглядами, и сторонники примирения с Россией, приверженцы либеральных реформ и прозападного внешнеполитического курса, и люди с популистскими взглядами, а также критики "внешнего управления". Абсолютное большинство сторонников Владимира Зеленского объединяло критическое отношение к "старым (традиционным) политическим элитам", особенно к Петру Порошенко, и позитивное отношение к Владимиру Зеленскому (либо его восприятие как приемлемой альтернативы "старым политическим элитам").

Собственно, реальное ядро электората президента Зеленского (наиболее устойчивые и последовательные его сторонники) формируется только сейчас, после того как прошли минимум две волны разочарования в новом президенте.

По данным соцопросов заметно, что среди сторонников нынешнего главы государства преобладают молодые люди (до 30 лет, и в возрасте 30-39 лет) и представители поколения, к которому принадлежит сам Владимир Зеленский. Они менее политизированы, но идеологически они также разнородны. Под этот электорат можно подстраиваться стилистически, но очень непросто выбрать политическую линию, которая бы отвечала ожиданиям этих людей. Несколько упрощая, можно сказать, что под такой эклектичный электорат и политика должна быть несколько эклектичной.

Один важный политический постулат

Тем не менее, для президентской команды действительно есть большая потребность в тщательном и глубоком анализе электората Зеленского, прежде всего в понимании его ядра, политических ожиданий, информационных предпочтений и особенностей политического поведения наиболее последовательных сторонников Владимира Зеленского.

Отдельный объект анализа – колеблющиеся избиратели, у которых нет негативных установок по отношению к президенту Зеленскому, но есть проявления критических оценок отдельных его действий и решений. Это потенциальные сторонники, за которых можно бороться. И надо анализировать, каким образом добиться их симпатий. Это очень непростая работа, на уровне аналитического искусства. Но если она будет успешной, тогда и на политические рейтинги главы государства и его партии можно будет влиять целенаправленно.

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Однако замечу, что настоящий лидер ведет за собой свой электорат, а не подстраивается под изменчивые настроения избирателей. Об этом политическом постулате также не стоит забывать.