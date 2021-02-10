Нас чекає цікаве протистояння: чому Зеленський хоче замінити Разумкова

Зеленський хоче замінити голову Верховної Ради Дмитра Разумкова на Руслана Стефанчука.

З цієї новини почався день. Стефанчук зараз віцеспікер і багатьом відомо лише його обличчя ніж прізвище.

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Разумков іде у вільне плавання?

Гру, в яку зараз грає Разумков поки до кінця ніхто розгадати не може. Рівень до віри до нього росте, але орієнтуватись на довіру немає сенсу. Рейтинги, що показують соціальні опитування лише дозволяють бути одним із претендентів на президентство і парламент надалі, але не бути в топі.

Зараз Дмитро Олександрович перебуває на етапі пошуку свого електорату, небезпечно дрейфуючи поміж абсолютно різними полюсами. Насправді багато хто називає цей дрейф правильним кроком і результативним. Але без ядерного електорату справи не підуть далі 2-3%, як і на мою думку без подальшого об'єднання з іншими гравцями на ринку.

Чи вдастся Зеленському замінити Голову Верховної Ради?

Чи матиме Разумков шанс на успіх власної політичної сили і взагалі на її наявність – переконаний що ні. Його просто знищать.

Ознаки протидії до проявів "незалежності" і власних політичних амбіцій ми зможемо побачити зі сторони Зеленського. Але будь-які дії проти ексголови "Слуги Народу" та сьогодні спікера точно будуть мати делікатність і розумний підхід.

Голову Верховної Ради обирає парламент і провести таку зміну без конкретних причин, та переконати депутатів обрати Стефанчука – сьогодні надскладно. Разумков має хороші відносини з парламентом, намагається бути посередником між усіма.

Почати різко брудну війну проти Разумкова – тільки зіграти на рівень впізнаваності, який команда спікера при правильному підході буде виводити у рейтинги.

Кінець кінцем на нас чекає гра в лобіювання, яка судячи з усього вже розпочалась та історія із створенням образу ще більшої незалежності та опонента банкової в особі Голови Верховної Ради. Ми точно побачимо широкий крок Дмитра Разумкова в медійному плані як політика, а не спікера і найцікавіше, що і хто стане каталізатором цього.

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Ця історія лише починається і має всі шанси стати найцікавішим протистоянням в українському політикумі цього року.