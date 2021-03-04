У Генштабі Збройних сил України вважають, що загострення на фронті – це помста. Зокрема – за санкції Ради національної безпеки і оборони щодо проросійських політиків і мовників.

Україна має комплексні політичні зміни щодо Росії. Таку думку в ефірі висловив представник Української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Зеленський не домовлятиметься з Путіним

Він сказав: "Якщо раніше Зеленський надіявся домовитись з Путіним, то зараз ілюзії розвіялись і він більше не надіється".

Ми почали адекватно відповідати на гібридну агресію Росії і на фронті, і в політичній та інформаційній площині. Звісно, Росії це не подобається,

– зазначив Гармаш.

Зауважимо! Перемир'я на Донбасі почалося 27 липня 2020 року.

Вихід Росії з домовленостей

За його словами, заява Дениса Пушиліна означає фактичний вихід з перемир'я. "Але питання в тому, що ми входили у перемир'я не з ними, а з російською стороною. Тому заява так званої "народної міліції ДНР", якої юридично немає і яка не є офіційним органом – це загроза виходу Росії з перемир'я, але поки не вихід", – наголосив Гармаш.

Нагадаємо! Напередодні російські бойовики на Донбасі заявили, що виходять з перемир'я. Про це повідомили у так званій "народній міліції ДНР". Там вирішили, що тепер російсько-окупаційні війська мають дозвіл вести "упереджувальний вогонь на знищення" по позиціях ЗСУ.

Особливих змін на передовій, як зауважив представник ТКГ, не буде. Адже мета заяви – не попередження, що вони стрілятимуть, а психологічний та політичний тиск на Україну, щоб вона прийняла умови, які диктує Москва.

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"Можливо, буде якийсь короткий спалах. Але ситуація не повернеться у 2014 рік, адже Росія не має таких ресурсів, які вона може витратити на довгу військову кампанію", – додав Гармаш.

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Окуповані території України / Інфографіка 24 каналу