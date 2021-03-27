Зеленський анулював ліцензії 19 компаній на користування українськими надрами

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування. Відповідний указ президент підписав напередодні.
Володимир Зеленський зауважив, що відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром.
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Президент України також повідомив про підписання указу про введення у дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році перевірять всі суб'єкти, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин.
Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб,
– наголосив Володимир Зеленський.
Зауважимо, що раніше Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.
Санкції у сфері надрокористування запровадили щодо таких компаній:
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