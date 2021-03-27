Зеленський анулював ліцензії 19 компаній на користування українськими надрами

Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування. Відповідний указ президент підписав напередодні.

Володимир Зеленський зауважив, що відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром.

Важливо Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Президент України також повідомив про підписання указу про введення у дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році перевірять всі суб'єкти, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин.

Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб,
– наголосив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Санкції у сфері надрокористування запровадили щодо таких компаній:

  • "Геоконект",
  • "Глобал Геоінвест",
  • "Транссетгео",
  • "Геопост",
  • "Геовертикаль",
  • "Геотаргет",
  • "Надрапрайд",
  • "Геофорс",
  • "Геостенс",
  • "Надравестгруп",
  • "Бест ойл компанії",
  • "Надрапростір",
  • "Інфогеотренд",
  • "Ейджін марка",
  • "Екогазальянс",
  • "Епівал енерджі",
  • "Юнол Ойл",
  • "Профіннафт",
  • "Бестгеотек".

Новина доповнюється...