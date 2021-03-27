Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування. Відповідний указ президент підписав напередодні.

Володимир Зеленський зауважив, що відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром.

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Президент України також повідомив про підписання указу про введення у дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році перевірять всі суб'єкти, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин.

Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Санкції у сфері надрокористування запровадили щодо таких компаній:

"Геоконект",

"Глобал Геоінвест",

"Транссетгео",

"Геопост",

"Геовертикаль",

"Геотаргет",

"Надрапрайд",

"Геофорс",

"Геостенс",

"Надравестгруп",

"Бест ойл компанії",

"Надрапростір",

"Інфогеотренд",

"Ейджін марка",

"Екогазальянс",

"Епівал енерджі",

"Юнол Ойл",

"Профіннафт",

"Бестгеотек".

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