Без "распятого мальчика": Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформаці

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський анонсував старт роботи Центру протидії дезінформації. За словами президента, наразі Україна перебуває на передовій у боротьбі з пропагандою.
Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Зеленський заявив, що виступив в Організації об'єднаних націй з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації.
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Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі,
– наголосив Зеленський.
У контексті боротьби з інформаційною пропагандою президент згадав найвідоміші російські фейки. Зокрема, про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" і "нас там нет".