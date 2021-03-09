Володимир Зеленський анонсував старт роботи Центру протидії дезінформації. За словами президента, наразі Україна перебуває на передовій у боротьбі з пропагандою.

Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Зеленський заявив, що виступив в Організації об'єднаних націй з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації.

Зауважте Як Україна реагуватиме на пропаганду Росії: Ткаченко назвав конкретні кроки

Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі,

– наголосив Зеленський.

У контексті боротьби з інформаційною пропагандою президент згадав найвідоміші російські фейки. Зокрема, про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" і "нас там нет".

Як діє російська пропаганда: останні новини