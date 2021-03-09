Без "распятого мальчика": Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформаці
Володимир Зеленський анонсував старт роботи Центру протидії дезінформації. За словами президента, наразі Україна перебуває на передовій у боротьбі з пропагандою.
Джерело:24 канал
Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Зеленський заявив, що виступив в Організації об'єднаних націй з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації.
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Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі,
– наголосив Зеленський.
У контексті боротьби з інформаційною пропагандою президент згадав найвідоміші російські фейки. Зокрема, про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" і "нас там нет".
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- Український міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував фільм від телеканалу НВО "Ідеальна зброя". У стрічці мовиться, що під час подій у Нових Санжарах 20 лютого 2020 року паніку могли спеціально розганяти росіяни. Тоді на Полтавщині спалахнули протести начебто серед місцевих жителів через повернення українців, евакуйованих з китайського Уханю.
- Наприкінці січня 2021 року Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує реалізувати в Україні сценарій "керованого хаосу".
- У лютому в італійському видавництві Pearson виявили кремлівську пропаганду у шкільних підручниках. Зокрема, там мовиться, що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини" без згадок про агресію Росії.
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