Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має реформувати систему надання соціальних послуг, яка розв'яже питання роботи пансіонатів для літніх людей. Про це активно заговорили після жахливої пожежі у харківському будинку для літніх людей, що сталася 21 січня.

Очільник України анонсував створення в Україн ринку соціальних послуг. Про це Зеленський сказав під час візиту до Харкова, пише 24 канал.

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За словами президента, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

Зараз на цьому трагічному кейсі треба зробити все. Дати повноваження місту, щоб можна було надавати людям такі послуги. Треба зробити на законодавчому рівні. Ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів в країні знаходиться. Тому будуть законодавчі ініціативи. Повинна бути реформа,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що такі послуги можуть надавати як приватними, так і державними закладами. Він також зазначив, що люди "знають про такі приватні хоспіси", тоді як правоохоронці, які інформували Зеленського, стверджували, що інформації про них немає.

Деякі колеги з правоохоронців мені сказали, що ніхто не знає про це, я думаю, що це неправда. Я вважаю, що з етичної сторони дітям соромно, щоб хтось знав, де перебувають їх батьки, а з іншого боку – такі хоспіси не платять ніяких податків, і через це, вони ніяк не оформлені, окрім інтернету,

– сказав президент.

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Зазначимо, будинок, в якому сталася пожежа, не був офіційно зареєстрований. Напередодні Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей.

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