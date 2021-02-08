Безпрецедентне святкування: Зеленський анонсував 30 форумів до Дня Незалежності

8 лютого 2021 , 12:26
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Джерело:

24 канал

До Дня Незалежності в Україні відбудеться серія масштабних форумів. Загалом планують провести 30 заходів. Вони мають стати великим суспільним діалогом.

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні форуми під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Актуально Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

За словами глави держави, участь у діалозі мають взяти представники влади, міжнародні експерти, українські експерти, науковці, журналісти.

Які теми обговорюватимуть під час форумів

  • СOVID-19;
  • безпеку та оборону;
  • війну і мир;
  • окуповані Крим та Донбас;
  • комунальні тарифи;
  • судову та антикорупційну системи;
  • сільське господарство;
  • діджиталізацію;
  • інфраструктуру;
  • освіту, науку і культуру;
  • спорт;
  • медицину;
  • соціальну сферу;
  • екологію;
  • тощо.

Що ще сказав Зеленський

Усі теми, які обговорять під час форумів, – це опори незалежності. У 2021 році в Україні відзначають її 30-ту річницю.

Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня повірте буде для України безпрецедентним,
– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! На святкування 30 річниці Дня Незалежності України отримають запрошення світові лідери – друзі України. Саме тоді до України може вперше завітати президент США Джо Байден.