Безпрецедентне святкування: Зеленський анонсував 30 форумів до Дня Незалежності
До Дня Незалежності в Україні відбудеться серія масштабних форумів. Загалом планують провести 30 заходів. Вони мають стати великим суспільним діалогом.
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні форуми під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
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За словами глави держави, участь у діалозі мають взяти представники влади, міжнародні експерти, українські експерти, науковці, журналісти.
Які теми обговорюватимуть під час форумів
- СOVID-19;
- безпеку та оборону;
- війну і мир;
- окуповані Крим та Донбас;
- комунальні тарифи;
- судову та антикорупційну системи;
- сільське господарство;
- діджиталізацію;
- інфраструктуру;
- освіту, науку і культуру;
- спорт;
- медицину;
- соціальну сферу;
- екологію;
- тощо.
Що ще сказав Зеленський
Усі теми, які обговорять під час форумів, – це опори незалежності. У 2021 році в Україні відзначають її 30-ту річницю.
Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня повірте буде для України безпрецедентним,
– наголосив Зеленський.
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