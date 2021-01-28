Зеленський продовжив безвіз для громадян Великої Британії: на скільки

Президент Володимир Зеленський на рік продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії. Скористатися безвізом британці зможуть до 30 січня 2022 року.

Джерело: Офіс Президента

Відповідний указ глава держави підписав 28 січня 2021 року. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також Чи відкриє ЄС свої кордони у 2021 році: відповідь Кулеби

Що відомо про безвіз для британців

Своїм указом Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Що цьому передувало

У 31 січня 2020 року для громадян Великої Британії та Північної Ірландії було запроваджено тимчасовий безвізовий режим до 30 січня 2021 року. Метою документа були розвиток та практична реалізація принципів партнерства між Україною та Великою Британією та Північною Ірландією.

Своїм указом глава держави вніс зміни до цього документа.

Відносини України з Великою Британією: коротко

У жовтні 2020 року Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон підписали спільну угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Борис Джонсон раніше висловлював слова приязні до України та її громадян. Політик заявляв, що Велика Британія є найпалкішою прихильницею нашої країни.

У грудні 2020 року Україна ратифікувала важливу угоду про вільну торгівлю з Великою Британією.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна може отримати реальний шанс спростити візовий режим з Великою Британією. За його словами, візи залишаться, але отримувати їх стане простіше.

Безвізовий в'їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Він перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Великої Британії з Євросоюзу.