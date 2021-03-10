Зеленський згадав про передвиборчу програму: які законопроєкти розглянуть найближчим часом

Володимир Зеленський 10 березня провів традиційну нараду з головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими нардепами. Під час наради президент України обговорив важливі законопроєкти зі своєї передвиборчої програми.

Політики згадали про узаконення електронного паспорту у додатку "Дія", а також інші важливі законодавчі ініціативи.

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Підсумки наради Зеленського

Планується, що на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". В Офісі Президента наголосили, що Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні,

– зазначив Володимир Зеленський.

Також народні депутати розглянуть наступні законопроєкти:

щодо захисту боржників від колекторів,

щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи.

Крім того, на нараді обговорили необхідність напрацювання пакету законопроєктів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.