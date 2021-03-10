Володимир Зеленський 10 березня провів традиційну нараду з головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими нардепами. Під час наради президент України обговорив важливі законопроєкти зі своєї передвиборчої програми.

Політики згадали про узаконення електронного паспорту у додатку "Дія", а також інші важливі законодавчі ініціативи.

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Підсумки наради Зеленського

Планується, що на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". В Офісі Президента наголосили, що Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні,

– зазначив Володимир Зеленський.

Також народні депутати розглянуть наступні законопроєкти:

щодо захисту боржників від колекторів,

щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи.

Крім того, на нараді обговорили необхідність напрацювання пакету законопроєктів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

Цікаво! Накопичувальна пенсія – це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно.