Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 19 грудня зустрілися з представниками скаутських організацій. Ті, передали президентському подружжю Вифлеємський вогонь.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президентське подружжя та подякували за можливість зустрітися. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Скаути прочитали вітальний вірш, а після того разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем главі держави та першій леді.

Представниця Національної організації скаутів України Наталія Строкань зауважила, що труднощі, які виникли у 2020 році, незабаром минуть і "наступить світанок".

Нехай світанок розпочнеться зі світла миру з Вифлеєму, яке долало кордони та кілометри до України й чекає на кожного у храмі Іоанна Богослова,

– наголосила Строкань.

Що сказав Зеленський

Президент привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

"Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що обов'язково після темряви настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку", – побажав Зеленський.



Зеленському передали Вифлеємський вогонь / Фото Офісу Президента



Президент та перша леді сфотографувалися зі скаутами / Фото Офісу Президента