Українців з Новим роком привітав і очільник ПЦУ митрополит Епіфаній. У своєму зверненні священнослужитель, зокрема, наголосив на неоціненності дару Божого здоров'я та важливості теплих взаємин між людьми. Також Епіфаній згадав і про агресію Кремля проти України.

Деталі новорічного привітання Епіфанія

Як зауважив очільник ПЦУ, останні хвилини 2020 року стали нагодою для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є вартісними у нашому житті. Про це Епіфаній написав у фейсбуці.

Актуально Новорічне привітання президента Володимира Зеленського з 2021 роком: відео

Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я та як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом. Долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще,

– підкреслив Епіфаній.

Водночас він закликав не забувати, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у любові.

Також митрополит нагадав, що український народ продовжує захищати свою незалежність та свободу від країни-агресора.

"В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму – Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує", – зауважив очільник ПЦУ.

Епіфаній додав, що Православна церква України старанно молиться, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу.

"Вступаючи у новий 2021-й рік, подякуймо Всемилостивому Богові за всі щедроти! В новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році!" – підсумував він.

Зверніть увагу Мережу підірвав флешмоб з виконанням українського "Щедрика": вражаючі відео

Якими гучними подіями запам'ятався 2020 рік: дивіться відео