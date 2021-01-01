ЗСУ озброїлись 2 новими снайперськими гвинтівками: деталі про зброю
Збройні сили України озброїлись 2 новими гвинтівками. Вони успішно пройшли усі державні випробування та готові до використання.
Виробником гвинтівок є компанія Snipex. Про це повідомили на їх фейсбук-сторінці.
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Мовиться про такі гвинтівки:
- Snipex T-REX 14,5;
- Snipex ALLIGATOR 14,5.
"Щиро вітаємо усіх причетних, дякуємо армії за допомогу та підтримку", – зазначили у дописі.
ЗСУ взяли на озброєння гвинтівки / Фото Snipex
Яку ще зброю очікують у ЗСУ
- ЗСУ повинні були ще у 2020 році отримати електронні рушниці для боротьби з безпілотниками. Однак цього не сталось.
- Головнокомандувача ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що зброю надійде у перші кілька місяців 2021 року.
- Закупівля затягнулась через те, що це відбувалось на відкритому майданчику НАТО вперше.
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