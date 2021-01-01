Збройні сили України озброїлись 2 новими гвинтівками. Вони успішно пройшли усі державні випробування та готові до використання.

Виробником гвинтівок є компанія Snipex. Про це повідомили на їх фейсбук-сторінці.

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Мовиться про такі гвинтівки:

Snipex T-REX 14,5;

Snipex ALLIGATOR 14,5.

"Щиро вітаємо усіх причетних, дякуємо армії за допомогу та підтримку", – зазначили у дописі.



ЗСУ взяли на озброєння гвинтівки / Фото Snipex

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