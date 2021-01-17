Наразі понад 80% акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали проведення 31 січня 2021 року позачергових загальних зборів, на якому планується повернути діяльність підприємства в правове русло, а також запобігти його захоплення нелегітимним менеджментом компанії.

Про це у своїй спільній заяві повідомили ініціатори скликання зборів, компанії-акціонери Skyrizon і "МС-4" (група DCH).

"Участь в управлінні акціонерним товариством – невідчужне і фундаментальне право кожного акціонера, а вищим органом управління будь-яким акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Згідно з чинним українським законодавством, всі акціонерні товариства зобов'язані проводити такі збори не рідше 1 разу на рік (ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 16.08.2020 р). Останній раз збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" скликались майже 4 роки тому – 30 березень 2017 року, що є серйозним порушенням прав власників акцій ", – мовиться у повідомленні на сайті зборів.

Автори документа наголосили, що колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, є Наглядова Рада. Однак Наглядова Рада ПАТ "Мотор Січ" до чинного часу втратила легітимність, оскільки була обрана ще 30 березня 2017 року і законодавчо встановлений 3-річний термін його повноваження закінчився ще 30 березня 2020 року. З огляду на цей факт, наразі Наглядова Рада підприємства має тільки одне право – скликати загальні збори акціонерів.

Однак, попри багаторазові звернення акціонерів ПАТ "Мотор Січ", що діє "Наглядова Рада" цю функцію не виконує. Такі дії ми розцінюємо як спробу захоплення підприємства і вважаємо за необхідне провести загальні збори акціонерів незабаром,

– йдеться в документі.

Skyrizon і "МС-4" також нагадали всім акціонерам, що з документацією щодо позачергового загальних зборів можна ознайомитися на сайті https://mc-osa.com.ua/ua/.

Раніше ексвласник ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який за інформацією ЗМІ у 2016 році продав китайським інвесторам належав йому контрольний пакет акцій, опублікував на сайті заводу заяву зі звинуваченнями на адресу ініціаторів проведення позачергових зборів акціонерів 31 січня 2021 року. Водночас виконавчий директор Антирейдерського союзу Андрій Семидідько вважає, що дії й публічні висловлювання Богуслаєва спрямовані на те, щоб всупереч закону зберегти за собою контроль над підприємством. Він переконаний, що на "Мотор Січі" реалізована складна схема рейдерського захоплення.

"Думаю, багато хто бачив результати журналістського розслідування, згідно з яким Богуслаєв блокує китайським власникам контрольного пакета акцій доступ на підприємство за сприяння правоохоронців, суддів, чиновників – як спочатку при Порошенко, так зараз і при Зеленському. Сліди ведуть до вищих ешелонів влади, де в упор не хочуть розуміти, що підприємство, приватизоване в 1998 році, розвивається за законами ринку. В СБУ, яка наклала арешт на акції, але "диверсантів" і "зрадників" у відповідній кримінальній справі не знайшло. В АМКУ, де чинуші бояться дати дозвіл на концентрацію, але не бояться потім, що їх посадять за саботаж. У наявності всі підстави для того, щоб вважати дії влади експропріацією інвестицій, йти в міжнародний арбітраж і вимагати від держави України відшкодування 3,5 мільярда доларів. Збитків, що, власне, і зробили китайці"..