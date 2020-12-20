Шалений 2020-ий не зупиняється: окрім локдаунів ще й Googledown. Якщо вдало списувати у школі, то цілком можна стати міністром: доведено Шкарлетом. Перед святами зросла ціна на барель майонезу. Що і кому поклав Миколай під подушку? Такими були головні теми мемів протягом тижня, що минає.

Найсмішніші меми тижня 14 – 21 грудня дивіться в матеріалі 24 каналу.

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Жорсткий Googledown

Понеділок, 14 грудня, шокував усіх інтернет-юзерів світу. Адже через масштабний збій у Google не працювали YouTube, Gmail та інші онлайн-сервіси компанії.

Незважаючи на те, що неполадки тривали досить недовго, активні користувачі мереж відчули себе, наче в Середньовіччі. Бо навіть спитати, що робити далі, не було у кого: адже ж погуглити, чому не працює Google, не вдасться.

When you can’t even google what happened with google. #googledown pic.twitter.com/CpMd1KiBJr — Ashiq Miandad (@iamashiqmiandad) December 14, 2020

Google: down for 5 mins



World: pic.twitter.com/e52m4enJzL — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) December 14, 2020 #googledown pic.twitter.com/Re8ytwQRkD — Paolo Cesario (@paolo_cesario) December 14, 2020 Ситуація була настільки серйозною, що її навіть би годилось взяти "під особистий контроль" українському президенту Зеленському. Та й РНБО скликати б теж не завадило.

А саме так, на думку користувачів, мала б виглядати реакція на повернення Google до роботи. Танцюють всі!

Радимо ознайомитись Сергій Шкарлет, плагіат, регіонали та БПП: біографія міністра освіти

Епопея зі Шкарлетом

Найбільш одіозним призначенням тижня можна назвати затвердження Верховною Радою міністром освіти та науки України Сергія Шкарлета. Ані численні протести освітян, ані навіть те, що профільний комітет не рекомендував кандидатуру Шкарлета, не зупинило 226 нардепів від того, щоб натиснути "за".

Присягу новоспечений урядовець складав під суцільну какофонію звуків: одні нардепи гучно кричали "Ганьба", інші – вітали Шкарлета гучними аплодисментами.



Біографія нового очільника Міносвіти – багата на моменти, які неабияк обурюють громадськість. Тут – і членство у Партії Регіонів, і нагороди від Дмитра Табачника, і навіть плагіат у науковій роботі.

Призначення Шкарлета, вважають жартівники у соцмережах, дає побачити світло у кінці тунелю усім двієчникам. Навіть якщо списував – можеш стати міністром.

*Однокласник списує контрольну та отримує вищу оцінку ніж я.

Я говорю собі:

- Нічого, зате ти вчив - люди які не можуть думати самостійно не досягають висот.

*Шкарлет стає міністром освіти.

Я: pic.twitter.com/1VPaHOfx7G — Антоній Каракай (@vAKxCVvY8pMZe7V) December 18, 2020

На досить оригінальну думку наштовхнуло креативних користувачів мережі призначення нового міністра. Воно не стосується плям у біографії, а виключно його прізвища. Продовження легендарних "Віднесених вітром" цілком могло б назватись "Шкарлет".

Ой, хто, хто Миколая любить…

19 грудня – свято для всіх українських дітлахів і не тільки. Нишпоренню вранці під подушкою не завадить ані жодна політична чи економічна криза, ані пандемія. Тріщать гаманці у продавців мандарин та цукерок, а батьки вигадують квести, як сховати подарунки так, щоб до дітлахів святий Миколай не прийшов передчасно.



З кожним роком листи до святого стають все більш коштовними. Замість традиційних солодощів, ляльок, машинок, шапок та рукавичок – айфони, айпади, ноути та навіть… пістолет, що стріляє грішми.

І дорослий, і малий не проти знайти під подушкою торбинку з солодощами. Виняток – президент Зеленський, адже навряд гаранту захочеться ласувати продукцією Roshen.



Українці дуже люблять вітати один одного зі святами. Завдяки розвитку технологій, замість привітань телефоном та при зустрічі, вітальні листівки "мішками" надсилають у фейсбуці, телеграмі та вайбері. На Миколая теж, попереджали користувачі мереж, могло засипати.

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Свята наближаються

Про близьке наближення Нового Року та Різдва свідчать не лише святково вбрані вітрини та переповнені ялинкові ринки, а й меми. Люди не стільки хочуть зустріти новий 2021-ий, скільки попрощатись з 2020, який журнал Time недарма визнав "найгіршим в історії людства".



Оскільки до нових пандемічних реалій слід адаптовуватись, то цілком можна вітати не "З Новим Роком", а "З прийдешнім локдауном". Тим більше, він – не за горами, стартує в Україні з 8 січня.

Без ялинки – Нового Року не буває. А якщо окрім ялинки, у хаті є ще й кіт, то, жартують у мережі, на вас чекає місія нездійсненна – врятувати дерево та не прогнати улюбленця.



Жартівники радять ще до Нового Року запастись майонезом, адже, яким би не був 2020-ий, олів'є на святковому столі ніхто не скасовував.