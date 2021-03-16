Збиття Іл-76 з військовими: Плотницького та ще 2 бойовиків засудили до довічного ув'язнення

Червоногвардійський райсуд Дніпра виніс вирок 3 бойовикам так званої "ЛНР" – Ігорю Плотницькому, Андрію Патрушеву і Олександру Гурєєву. Їх засудили до довічного ув'язнення без конфіскації майна за збиття Іл-76 з українськими військовими у червні 2014 року.

Ще у липні 2016 року Плотницькому та 2 його спільникам заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину. Проте це зробили заочно, адже терористи перебувають на території, яка зараз непідконтрольна українському уряду.

До теми Копію збитого окупантом літака Іл-76 встановили у Львові: фото, відео

Через це щодо підозрюваних проводили спеціальне досудове розслідування. Текст вироку, який оголошували 15 – 16 березня, займає 100 сторінок. Лише його зачитування з перервами зайняло понад 8 годин.

Що відомо про катастрофу Іл-76 під Луганськом

Джерело: 24 канал

Трагедія трапилася 14 червня 2014 року.

Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.

В авіакатастрофі загинули 49 людей.

Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.

Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію.

Наразі вирок зупинено через розгляд скарги у Верховному суді.

СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.