Збиття Іл-76 з військовими: Плотницького та ще 2 бойовиків засудили до довічного ув'язнення

Червоногвардійський райсуд Дніпра виніс вирок 3 бойовикам так званої "ЛНР" – Ігорю Плотницькому, Андрію Патрушеву і Олександру Гурєєву. Їх засудили до довічного ув'язнення без конфіскації майна за збиття Іл-76 з українськими військовими у червні 2014 року.
Ще у липні 2016 року Плотницькому та 2 його спільникам заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину. Проте це зробили заочно, адже терористи перебувають на території, яка зараз непідконтрольна українському уряду.
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Через це щодо підозрюваних проводили спеціальне досудове розслідування. Текст вироку, який оголошували 15 – 16 березня, займає 100 сторінок. Лише його зачитування з перервами зайняло понад 8 годин.
Що відомо про катастрофу Іл-76 під Луганськом
Джерело: 24 канал
- Трагедія трапилася 14 червня 2014 року.
- Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.
- В авіакатастрофі загинули 49 людей.
- Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію.
- Наразі вирок зупинено через розгляд скарги у Верховному суді.
- СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.
Хто такий Ігор Плотницький?
Уродженець Чернівецькій області. Очільник так званої ради міністрів "ЛНР" у 2014 – 2017 роках. Визнаний Україною терористом. Внаслідок заколоту серед бойовиків зміщений з "посади", переховується на території Росії. У Росії був начебто заарештований за крадіжку грошей, виділених Кремлем. За інформацією ЗМІ, його бачили у Москві на волі.
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