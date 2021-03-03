Підрахують збитки від агресії Росії: комітет Ради підтримав створення відповідного агентства

Джерело:"Голос"
Комітет Верховної Ради 3 березня підтримав створення Національного агентства з питань подолання наслідків агресії Росії. Орган має порахувати збитки та сформувати претензію до агресора.
Агентство потрібне, аби Україна на міжнародній арені чітко могла говорити про суми збитків, які їй принесла Росія.
Важливо Окупанти завдали 120 мільярдів доларів збитків на Донбасі: скільки триватиме реінтеграція
Ініціаторка законопроєкту №3057 нардепка від "Голосу" Леся Василенко зазначила, що умовні 10 мільярдів доларів мають повернутись. Однак цифра є занадто абстрактною та необґрунтованою.
Рішення створити Нацагентство з репарацій було єдино правильним. Оскільки ганебно, що досі, на 8 році протистояння російській агресії, ніхто в державі не знає, скільки конкретно збитків завдала Росія Україні,
– наголосила Василенко.