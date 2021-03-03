Підрахують збитки від агресії Росії: комітет Ради підтримав створення відповідного агентства

3 березня 2021 , 20:07
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Джерело:

"Голос"

Комітет Верховної Ради 3 березня підтримав створення Національного агентства з питань подолання наслідків агресії Росії. Орган має порахувати збитки та сформувати претензію до агресора.

Агентство потрібне, аби Україна на міжнародній арені чітко могла говорити про суми збитків, які їй принесла Росія.

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Ініціаторка законопроєкту №3057 нардепка від "Голосу" Леся Василенко зазначила, що умовні 10 мільярдів доларів мають повернутись. Однак цифра є занадто абстрактною та необґрунтованою.

Рішення створити Нацагентство з репарацій було єдино правильним. Оскільки ганебно, що досі, на 8 році протистояння російській агресії, ніхто в державі не знає, скільки конкретно збитків завдала Росія Україні,
– наголосила Василенко.

Який буде алгоритм дій, якщо створять агентство

  1. Агентство збере інформацію, порахує шкоду та збитки.
  2. Подасть консолідовану претензію до Росії з вимогою виплатити репарації.
  3. Далі мають проводити консультації з російською стороною.
  4. Якщо Росія відмовить, претензію поширять в ООН та інші міжнародні органи як офіційний документ.
  5. Тоді міжнародна спільнота муситиме посилити тиск на Росію.

Яка мета

  • Звичайно, кінцевою метою є компенсації для України та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.
  • Однак також за допомогою агентства будуть протидіяти дезінформації Росії щодо окупації та підготують правове підґрунття для продовження антиросійських санкцій.