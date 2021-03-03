Підрахують збитки від агресії Росії: комітет Ради підтримав створення відповідного агентства
Комітет Верховної Ради 3 березня підтримав створення Національного агентства з питань подолання наслідків агресії Росії. Орган має порахувати збитки та сформувати претензію до агресора.
Джерело:"Голос"
Агентство потрібне, аби Україна на міжнародній арені чітко могла говорити про суми збитків, які їй принесла Росія.
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Ініціаторка законопроєкту №3057 нардепка від "Голосу" Леся Василенко зазначила, що умовні 10 мільярдів доларів мають повернутись. Однак цифра є занадто абстрактною та необґрунтованою.
Рішення створити Нацагентство з репарацій було єдино правильним. Оскільки ганебно, що досі, на 8 році протистояння російській агресії, ніхто в державі не знає, скільки конкретно збитків завдала Росія Україні,
– наголосила Василенко.
Який буде алгоритм дій, якщо створять агентство
- Агентство збере інформацію, порахує шкоду та збитки.
- Подасть консолідовану претензію до Росії з вимогою виплатити репарації.
- Далі мають проводити консультації з російською стороною.
- Якщо Росія відмовить, претензію поширять в ООН та інші міжнародні органи як офіційний документ.
- Тоді міжнародна спільнота муситиме посилити тиск на Росію.
Яка мета
- Звичайно, кінцевою метою є компенсації для України та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.
- Однак також за допомогою агентства будуть протидіяти дезінформації Росії щодо окупації та підготують правове підґрунття для продовження антиросійських санкцій.
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