Агентство потрібне, аби Україна на міжнародній арені чітко могла говорити про суми збитків, які їй принесла Росія.

Важливо Окупанти завдали 120 мільярдів доларів збитків на Донбасі: скільки триватиме реінтеграція

Ініціаторка законопроєкту №3057 нардепка від "Голосу" Леся Василенко зазначила, що умовні 10 мільярдів доларів мають повернутись. Однак цифра є занадто абстрактною та необґрунтованою.

Рішення створити Нацагентство з репарацій було єдино правильним. Оскільки ганебно, що досі, на 8 році протистояння російській агресії, ніхто в державі не знає, скільки конкретно збитків завдала Росія Україні,

– наголосила Василенко.

Який буде алгоритм дій, якщо створять агентство

Агентство збере інформацію, порахує шкоду та збитки. Подасть консолідовану претензію до Росії з вимогою виплатити репарації. Далі мають проводити консультації з російською стороною. Якщо Росія відмовить, претензію поширять в ООН та інші міжнародні органи як офіційний документ. Тоді міжнародна спільнота муситиме посилити тиск на Росію.

Яка мета