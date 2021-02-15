Збирають підписи за відставку: "слуги" планують розглянути ситуацію з Уруським

Джерело:Інтерфакс – Україна
Фракція "Слуга народу" 15 лютого планує розглянути ситуацію щодо збору підписів за відставку віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. До слова, раніше його заступника, ймовірно, спіймали п'яним за кермом.
На засіданні можуть обговорювати кадрові питання. Про це заявила заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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У фракції є депутати, які незадоволені діяльністю Уруського і збирають підписи за його відставку, однак є і ті, хто підтримує політика. Також, за словами Кравчук, його підтримує уряд та президент.
Тому перш ніж виходити з цим питанням в публічну площину, потрібно це обговорити всередині команди, якщо є якісь зауваження, то їх озвучити,
– наголосила політикиня.
Кравчук не підтвердила, що обговорюватимуть призначення Вітренка міністром енергетики . Вона зазначила, що цього тижня мають прийняти правку і законопроєкт про державну службу, що дозволить виконувачу обов'язків, тобто Вітренку, підписувати накази. Депутатка додала, все тому, щоб не заблокували виплату зарплат.
"Я так розумію, що в профільному комітеті була прийнята правка про 60 днів, тобто протягом 60 днів виконувач обов'язків може ставити підпис під документами міністерства і голосувати на засіданнях Кабміну", – пояснила Кравчук.Зверніть увагу! Вітренка намагались призначити на посаду міністра двічі. Однак о бидва рази Рада провалила голосування.