Збирають підписи за відставку: "слуги" планують розглянути ситуацію з Уруським
Фракція "Слуга народу" 15 лютого планує розглянути ситуацію щодо збору підписів за відставку віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. До слова, раніше його заступника, ймовірно, спіймали п'яним за кермом.
Джерело:Інтерфакс – Україна
На засіданні можуть обговорювати кадрові питання. Про це заявила заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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Що каже Кравчук
У фракції є депутати, які незадоволені діяльністю Уруського і збирають підписи за його відставку, однак є і ті, хто підтримує політика. Також, за словами Кравчук, його підтримує уряд та президент.
Тому перш ніж виходити з цим питанням в публічну площину, потрібно це обговорити всередині команди, якщо є якісь зауваження, то їх озвучити,
– наголосила політикиня.
Інцидент із заступником Уруського: що відомо
- Раніше правоохоронці зупинили авто заступника Уруського Віталія Немілостівого. Ймовірно, він був п'яний.
- Чиновник відмовився складати протокол. Натомість виникла штовханина із поліцейськими.
- Сам Уруський назвав вчинок свого заступника неприйнятним.
- 21 січня Кабмін звільнив Немілостівого.
Чи обговорюватимуть "слуги" призначення Вітренка
Кравчук не підтвердила, що обговорюватимуть призначення Вітренка міністром енергетики . Вона зазначила, що цього тижня мають прийняти правку і законопроєкт про державну службу, що дозволить виконувачу обов'язків, тобто Вітренку, підписувати накази. Депутатка додала, все тому, щоб не заблокували виплату зарплат.
"Я так розумію, що в профільному комітеті була прийнята правка про 60 днів, тобто протягом 60 днів виконувач обов'язків може ставити підпис під документами міністерства і голосувати на засіданнях Кабміну", – пояснила Кравчук.
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