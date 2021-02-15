На засіданні можуть обговорювати кадрові питання. Про це заявила заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

До теми Його вчинок є неприйнятним, – Уруський про інцидент зі своїм заступником Немілостівим

Що каже Кравчук

У фракції є депутати, які незадоволені діяльністю Уруського і збирають підписи за його відставку, однак є і ті, хто підтримує політика. Також, за словами Кравчук, його підтримує уряд та президент.

Тому перш ніж виходити з цим питанням в публічну площину, потрібно це обговорити всередині команди, якщо є якісь зауваження, то їх озвучити,

– наголосила політикиня.

Інцидент із заступником Уруського: що відомо

Чи обговорюватимуть "слуги" призначення Вітренка

Кравчук не підтвердила, що обговорюватимуть призначення Вітренка міністром енергетики . Вона зазначила, що цього тижня мають прийняти правку і законопроєкт про державну службу, що дозволить виконувачу обов'язків, тобто Вітренку, підписувати накази. Депутатка додала, все тому, щоб не заблокували виплату зарплат.

"Я так розумію, що в профільному комітеті була прийнята правка про 60 днів, тобто протягом 60 днів виконувач обов'язків може ставити підпис під документами міністерства і голосувати на засіданнях Кабміну", – пояснила Кравчук.

Зверніть увагу! Вітренка намагались призначити на посаду міністра двічі. Однак о бидва рази Рада провалила голосування.