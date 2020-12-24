Новопризначений очільник Міненергетики Юрій Вітренко пояснив, чи підтримує збільшення тарифів на електроенергію в Україні. За його словами, це складне питання.

Насамперед повинні бути нормальні європейські правила. Якщо це означає підвищення тарифів, то такі питання потрібно розглядати. Про це Вітренко розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Але при цьому має бути також і зростання зарплат – на випередження. Адже головна проблема в Україні – це не тарифи, а саме низькі зарплати, переконаний чиновник.

"До речі, великий перекіс є навіть між приватним та державним сектором. Це не нормально, коли охоронець у приватній компанії заробляє удвічі більше ніж державний анестезіолог", – додав він.

Я людина ринкових поглядів. Вважаю, якщо все правильно зробити, країна буде успішнішою, а люди багатшими. Замість того, аби один перекіс компенсувати іншим,

– наголосив Вітренко.

Тому якщо тарифи на електроенергію будуть вищими, але люди отримуватимуть більшу зарплату, і все буде стабільно – це нормальний сталий варіант, вважає в.о. міністра.

Призначення Вітренка: основне

17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка у Міністерство енергетики. Лише 118 нардепів із 226 необхідних віддали за нього свій голос.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що інших кандидатів на посаду очільника Міненерго немає, і в січні Рада розгляне його кандидатуру повторно.

21 грудня, попри невдале голосування у парламенті, уряд тимчасово призначив Вітренка на посаду виконуючого обов'язки міністра енергетики.

Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав це рішення некоректним. Все через те, що його ухвалити без консультацій з Радою