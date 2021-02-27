Збільшення штрафів для водіїв: на скільки "схуднуть" гаманці українців

В Україні сталося понад 160 тисяч аварій за 2020 рік. Зменшити невтішну статистику до 15% мають нові штрафи за порушення правил дорожного руху, які ухвалила Верховна Рада.

За відповідний законопроєкт проголосували 325 парламентарів. Що зміниться для водіїв та чи підтримують українці таке рішення – читайте далі.

До теми Рада посилила відповідальність і збільшила штрафи за керування авто п'яним

Приклади гучних ДТП

► На високій швидкості та ще й у нетверезому стані. У Києві п'яний водій здійснив зніс відбійник, а на додачу зробив ще й трюк сальто. Втім чоловік поїхав з місця події ще до приїзду правоохоронців.

► Ще одна автопригода за участі п'яного водія сталася в Харкові ввечері 4 лютого. Водій на Audi вилетів на узбіччя і протаранив одразу 2 припарковані машини. До лікарні потрапив 23-річний чоловік. Поліція з'ясувала, що водій був під дією наркотиків.

► 21-річний футболіст "Шахтаря" не вписався у поворот, виїхав на тротуар і збив знак. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

Лише у 2020 році в Україні сталося понад 160 тисяч аварій. ДТП позбавили життя 3,5 тисячі українців. І більшість трагічних автотрощ стається саме через те, що водії були напідпитку.

Рада ввела нові штрафи за керування авто напідпитку

Зменшити невтішну статистику до 15% мають нові штрафи, які ухвалила Верховна Рада. Якщо поліція впіймає вперше водія напідпитку, замість 10 200 гривень його змусять заплатити 17 тисяч і позбавлять права керування на рік.

Вдруге – 34 тисячі і 3 роки без керма та з подальшою конфіскацією авто. А ось якщо кермувальника впіймають тричі за рік, то упродовж 10 років про кермо можна забути, а на додачу випишуть ще й 51 тисячу гривень штрафу.

Також правоохоронці зможуть заарештувати порушника на 15 діб і конфіскувати автомобіль.



Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху / Інфографіка 24 каналу

Підвищили штрафи і для тих, хто перевищує швидкість:

якщо на понад 50 кілометрів за годину в місті – 1700 гривень;

якщо водій потрапить у ДТП і втече з місця події, в нього вилучать посвідчення строком до 2 років і змусять сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Юристи говорять, якщо вас зупинили правоохоронці, можете сміливо фіксувати діалог на відео чи аудіо.

"Жодної заборони про те, щоб його фіксувати немає, і бути не може. Це треба робити для того, аби поліцейський розумів, що будь-яке порушення і відхилення від норм закону буде зафіксовано. І надалі це буде підставою для його відповідальності", – пояснив юрист Юрій Білоус.

Нові штрафи також стосуються водіїв і пішоходів

Не оминули штрафи і пішоходів та велосипедистів. За перехід у не встановленому місці, пішохода оштрафують на 255 гривень. Велосипедист, що скоїть ДТП, повинен буде заплатити 340 гривень.

Якщо водій двоколісного транспорту виявиться ще й в стані алкогольного сп'яніння, то штраф зросте удвічі.

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Ведучий та автор програми "Зупини Лося "Костянтин Андріюк переконаний, що збільшення штрафів вплине на водіїв.

Штрафи, покарання треба піднімати, бо до багатьох водіїв вже давно не доходять слова, розміщені білборди. До них доходить жорстка гривня і примусове стягнення,

– наголосив він.

Утім у майбутньому в Україні треба запроваджувати систему штрафних балів, як це діє в країнах Європи. А ще завдяки новому закону кермувальники практично не зможуть уникнути відповідальності – закон скасовує передачу такого водія на поруки трудового колективу або організації.

Однак цей закон наразі потрібно ще підписати.