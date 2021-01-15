Збільшення російської армії в Криму: різка реакція НАТО
Російська Федерація продовжує розширювати свою військову присутність в окупованому Криму. В НАТО заявили, що стурбовані такою ситуацією.
Альянс спостерігає за зростанням російського військового будівництва від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі", – пояснив Єнс Столтенберґ.
За його словами, вони адаптовують НАТО перед більш напористою Росією, яка вкладає значні інвестиції у військове оснащення та посилює військову присутність.
Російська армія в Криму: що відомо
- З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. Станом на грудень 2020 року там перебувають 32,5 тисячі російських військових.
- На озброєнні в окупантів перебувають: до 200 танків, понад 400 бойових броньованих машин, понад 280 артилерійських систем різних калібрів, включно з ракетними системами залпового вогню.
- Росія додатково розгорнула на півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію.
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