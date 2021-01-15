Російська Федерація продовжує розширювати свою військову присутність в окупованому Криму. В НАТО заявили, що стурбовані такою ситуацією.

Альянс спостерігає за зростанням російського військового будівництва від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі", – пояснив Єнс Столтенберґ.

За його словами, вони адаптовують НАТО перед більш напористою Росією, яка вкладає значні інвестиції у військове оснащення та посилює військову присутність.

Довідка. В листопаді 2020 року в НАТО заявили, що збираються продовжити зміцнення своїх позицій у Чорноморському регіоні. До цього пообіцяли активніше залучатимуть Україну та Грузію, які бажають вступити до Альянсу.

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