Випадковий пост у телеграмі Укрзалізниці розбурхав користувачів соцмереж та став мемом. А все тому, що український монополіст залізничних перевезень повідомив підписників, що побіг по молоко.

Укрзалізниця – в особі людини, яка відповідає за ведення соцмереж компанії – випадково запостила у телеграм-каналі повідомлення, яке стало мемом. Детальніше про це розповідає 24 канал.

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Як пост Укрзалізниці став мемом

18 січня у телеграм-каналі Укрзалізниці з'явився пост із таким текстом:

"Поставила на фб (фейсбук – 24 канал) приміські. Наступну (публікацію – 24 канал) поставлю через годину – по молоко збігаю".

Скріншот із цим повідомленням поширили в інтернеті користувачі соціальних мереж.



Пост Укрзалізниці про молоко / Фото з соцмереж

Допис несподівано став популярним, і навіть спричинив флешмоб. До обговорення "побутових питань" долучилися низка українських компаній та організацій.

Наприклад, Укрпошта поділилася наміром піти по хліб.

Майданчик публічних закупівель ProZorro пообіцяв завтра розповісти про зраду.

А Театр на Подолі чесно зізнався, що нікуди не піде – і не тому, що він театр, а просто через погану погоду.

Найбільш доброзичливою у цій ситуації виявилася Укрпошта – вона погодилася купити для Театру, що той попросить.



Укрпошта більше любить хліб, ніж молоко / Скриншот



Своє бачення побутових завдань є і в ProZorro, і в Rocket / Скриншот



А от у The Page в магазин ходять до роботи – і правильно роблять / Скриншот



Театр на Подолі і хотів би молока та хліба, але ж погода... / Скриншот

Згодом і сама Укрзалізниця з гумором відреагувала на ситуацію – молоко, мовляв, купили і випили. Навіть смачно було.



Укрзалізниця з гумором відреагувала на пост Укрзалізниці / Скриншот

Все. Новину зробив, опублікував. Піду, молока вип'ю – добре, що воно в холодильнику поруч, а не в магазині.

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