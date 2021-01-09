Денис Шмигаль заявив, що у 2020 році в Україні вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. Як сказав прем'єр, це сталося завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу.

Ключову роль зіграла програма по частковому безробіттю. Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Прем'єр пояснив, що за цією програмою державна підтримка бізнесу склала понад 3 мільярди гривень. Крім того, завдяки державній підтримці у 2020 році працевлаштували понад 600 тисяч українців.

Станом на 4 січня 2021 у межах виплати одноразової допомоги у 8000 грн для підприємців і найманих працівників держава уже виплатила 3,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу, який постраждав через карантин. Зокрема, ФОПам та їхнім найманим працівникам пообіцяли виплатити по 8 тисяч гривень.

Що відомо про допомогу бізнесу на час карантину

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Влада запровадила цю допомогу перед національним локдауном, який стартував 8 січня і триватиме до 24 січня.

Про те, скільки підприємців скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9%" – читайте тут.