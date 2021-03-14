Чи займався Демченко харківськими угодами: що кажуть у МЗС

У Міністерстві закордонних справ переконують, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не займався підготовкою харківських угод. У той час він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві переконують, що Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми взаєминами з Росією тільки 27 квітня 2010 року. Тоді минуло 6 днів після підписання харківських угод.

До теми Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до харківських угод

Заява МЗС щодо Демченка

У міністерстві розповіли, що Демченка призначили на посаду заступника міністра закордонних справ 17 лютого 2010 року. Щоправда, до його повноважень двосторонні взаємини з Росією віднесли тільки 27 квітня.

Тобто, через 6 днів після підписання харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України,

– уточнили в МЗС.

Що цьому передувало

Про те, що Руслан Демченко міг бути причетним до підготовки харківських угод, написала низка ЗМІ.

З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Демченко Мовиться, що саме він, обіймаючи цю посаду, готував та погоджував текст харківських угод.

Харківські угоди: головне

Документ підписали в Харкові у квітні 2010 року тодішні президенти Росії та України Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович. Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.

Відповідно до угод, перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці домовленості.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб Росії. Ті, зі свого боку, є причетними до окупації Криму в 2014 році.