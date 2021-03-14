У Міністерстві закордонних справ переконують, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не займався підготовкою харківських угод. У той час він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві переконують, що Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми взаєминами з Росією тільки 27 квітня 2010 року. Тоді минуло 6 днів після підписання харківських угод.

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Заява МЗС щодо Демченка

У міністерстві розповіли, що Демченка призначили на посаду заступника міністра закордонних справ 17 лютого 2010 року. Щоправда, до його повноважень двосторонні взаємини з Росією віднесли тільки 27 квітня.

Тобто, через 6 днів після підписання харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України,

– уточнили в МЗС.

Що цьому передувало

Про те, що Руслан Демченко міг бути причетним до підготовки харківських угод, написала низка ЗМІ.

З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Демченко Мовиться, що саме він, обіймаючи цю посаду, готував та погоджував текст харківських угод.

Зауважимо! СБУ почала досудове розслідування щодо представників органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008 – 2010 роках. Слідчі розслідують, зокрема, так звані харківські угоди, а також дотримання регламенту та процедур під час їх затвердження у Раді. Напередодні таке завдання відомству дала РНБО.

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