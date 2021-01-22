Заїхав в урядовий квартал з пістолетом: деталі про затриманого чоловіка у Києві – фото
Озброєного чоловіка затримали в урядовому кварталі Києва 22 січня. Він заїхав автомобілем на охоронну територію.
Правоохоронці вирішили перевірити автівку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
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Водієм виявився 48-річний уродженець Миколаївщини. Чоловік зізнався, що має в машині пістолет, але документів про дозвіл не показав.
У результаті в іномарці дійсно знайшли бойовий пістолет, а також набої та ніж. Зброю забрали на експертизу.
Вилучена зброя / Фото Нацполіцїі
Ніж затриманого / Фото Нацполіції
Яке покарання загрожує чоловіку
Чоловіка затримали. Наразі у поліції з'ясовують походження предметів. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років ув'язнення.
Зауважимо, інформацію про затриманого чоловіка оприлюднили ще раніше. Його помітили у кайданах біля стін комітетів Ради.
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