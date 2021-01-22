Озброєного чоловіка затримали в урядовому кварталі Києва 22 січня. Він заїхав автомобілем на охоронну територію.

Правоохоронці вирішили перевірити автівку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Водієм виявився 48-річний уродженець Миколаївщини. Чоловік зізнався, що має в машині пістолет, але документів про дозвіл не показав.

У результаті в іномарці дійсно знайшли бойовий пістолет, а також набої та ніж. Зброю забрали на експертизу.



Вилучена зброя / Фото Нацполіцїі



Ніж затриманого / Фото Нацполіції

Яке покарання загрожує чоловіку

Чоловіка затримали. Наразі у поліції з'ясовують походження предметів. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Зауважимо, інформацію про затриманого чоловіка оприлюднили ще раніше. Його помітили у кайданах біля стін комітетів Ради.



Правоохоронці оглянули авто чоловіка / Фото Нацполіції