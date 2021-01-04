Політичні заяви щодо діяльності Конституційного Суду України та його скандального глави Тупицького підтривають довіру до інституції. Щоб повернути втрачену репутацію, знадобиться чимало часу та зусиль.

Скандал навколо КСУ має 2 складові: правову та суспільно-політичну. Про це заявив глава Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Однак правову складову з часом вдасться нормалізувати.

Інша справа, що політичні коментарі та заяви, які звучать щодо цього, формують у суспільстві зневажливе ставлення до судової інституції та підривають довіру. Це дуже шкідливо для державної влади та держави загалом,

– наголосив Овсієнко.

Для відновлення втраченої довіри доведеться докласти багато зусиль. Однак це буде вже після вирішення правової сладової.

Скандал навколо КСУ: що відомо

У жовтні 2020 року КСУ під головуванням Олександра Тупицького скасував антикорупційну реформу в Україні.

Таке рішення мало не коштувало Україні безвізового режиму з Євросоюзом та траншу від МВФ.

Конституційна криза в Україн дуже схвилювала міжнароднх парнерів, і тільки швидка реакція української влади на одіозне рішення КСУ дозволила стабілізувати ситуацію.

У грудні 2020 року Президент України Володимир ухвалив рішення про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ на місяць.

Однак причиною стала не конституційна криза, а те, що Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора.