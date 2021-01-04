Шкодять Україні, – глава Вищої ради правосуддя про заяви щодо Тупицького і КСУ
Політичні заяви щодо діяльності Конституційного Суду України та його скандального глави Тупицького підтривають довіру до інституції. Щоб повернути втрачену репутацію, знадобиться чимало часу та зусиль.
Скандал навколо КСУ має 2 складові: правову та суспільно-політичну. Про це заявив глава Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Однак правову складову з часом вдасться нормалізувати.
Інша справа, що політичні коментарі та заяви, які звучать щодо цього, формують у суспільстві зневажливе ставлення до судової інституції та підривають довіру. Це дуже шкідливо для державної влади та держави загалом,
– наголосив Овсієнко.
Для відновлення втраченої довіри доведеться докласти багато зусиль. Однак це буде вже після вирішення правової сладової.
Скандал навколо КСУ: що відомо
- У жовтні 2020 року КСУ під головуванням Олександра Тупицького скасував антикорупційну реформу в Україні.
- Таке рішення мало не коштувало Україні безвізового режиму з Євросоюзом та траншу від МВФ.
- Конституційна криза в Україн дуже схвилювала міжнароднх парнерів, і тільки швидка реакція української влади на одіозне рішення КСУ дозволила стабілізувати ситуацію.
- У грудні 2020 року Президент України Володимир ухвалив рішення про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ на місяць.
- Однак причиною стала не конституційна криза, а те, що Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора.
- Одіозного суддю запідозрили у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
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