Заяви бойовиків про "попереджувальні постріли": Кравчук у ТКГ висловив протест

3 березня 2021 , 19:03
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Українська делегація у ТКГ

Леонід Кравчук на засіданні Тристороньої контактної групи 3 березня висловив протест через заяви бойовиків про "попереджувальні постріли". Україна розцінює такі висловлювання як загрозу виходу російської сторони з режиму припинення вогню.

Так, українська делегація заявила, що бойовики знову можуть зірвати виконання мінських домовленостей.

До теми Загроза режиму припинення вогню з боку Росії, – Кравчук про вихід бойовиків із перемир’я

Як пройшло засідання ТКГ

  1. Глава української делегації наголосив, що будь-які консультації мають сенс, тільки якщо вони відбуватимуться відповідно до прийнятих раніше угод. Тому зазначили, що потрібно чітко виконанувати рішення, прийняті у рамках роботи обох форматів і ТКГ.
  2. Крім того, сторони привітали пропуск гуманітарного конвою ООН на територію окупованих районів через КПВВ "Щастя".
  3. Також на засіданні вдалось попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту. Туди мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ.
  4. Українська делегація продовжує зосереджуватись на збереженні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних осіб та інших завданнях.

Що заявляли бойовики

  • Бойовики стверджували, що Збройні сили України буцімто обстрілюють населенні пункти окупованих територій.
  • Тому начебто, аби "захистити населення" підрозділи так званої "Народної міліції" дали дозвіл вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.
  • Хоча раніше окупанти стверджували, що нібито стріляють лише у відповідь.
Зверніть увагу! Від початку 2021 року бойовики постійно зривають перемир'я. Окупанти все частіше прицільно обстрілюють українські позиції. На жаль, за 2 місяці на Донбасі вже загинуло щонайменше 16 наших захисників.