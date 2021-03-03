Заяви бойовиків про "попереджувальні постріли": Кравчук у ТКГ висловив протест

Леонід Кравчук на засіданні Тристороньої контактної групи 3 березня висловив протест через заяви бойовиків про "попереджувальні постріли". Україна розцінює такі висловлювання як загрозу виходу російської сторони з режиму припинення вогню.
Так, українська делегація заявила, що бойовики знову можуть зірвати виконання мінських домовленостей.
До теми Загроза режиму припинення вогню з боку Росії, – Кравчук про вихід бойовиків із перемир’я
Як пройшло засідання ТКГ
- Глава української делегації наголосив, що будь-які консультації мають сенс, тільки якщо вони відбуватимуться відповідно до прийнятих раніше угод. Тому зазначили, що потрібно чітко виконанувати рішення, прийняті у рамках роботи обох форматів і ТКГ.
- Крім того, сторони привітали пропуск гуманітарного конвою ООН на територію окупованих районів через КПВВ "Щастя".
- Також на засіданні вдалось попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту. Туди мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ.
- Українська делегація продовжує зосереджуватись на збереженні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних осіб та інших завданнях.
Що заявляли бойовики
Зверніть увагу!
- Бойовики стверджували, що Збройні сили України буцімто обстрілюють населенні пункти окупованих територій.
- Тому начебто, аби "захистити населення" підрозділи так званої "Народної міліції" дали дозвіл вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.
- Хоча раніше окупанти стверджували, що нібито стріляють лише у відповідь.
Від початку 2021 року бойовики постійно зривають перемир'я. Окупанти все частіше прицільно обстрілюють українські позиції. На жаль, за 2 місяці на Донбасі вже загинуло щонайменше
16 наших захисників.