Леонід Кравчук на засіданні Тристороньої контактної групи 3 березня висловив протест через заяви бойовиків про "попереджувальні постріли". Україна розцінює такі висловлювання як загрозу виходу російської сторони з режиму припинення вогню.

Так, українська делегація заявила, що бойовики знову можуть зірвати виконання мінських домовленостей. До теми Загроза режиму припинення вогню з боку Росії, – Кравчук про вихід бойовиків із перемир’я Як пройшло засідання ТКГ Глава української делегації наголосив, що будь-які консультації мають сенс, тільки якщо вони відбуватимуться відповідно до прийнятих раніше угод. Тому зазначили, що потрібно чітко виконанувати рішення, прийняті у рамках роботи обох форматів і ТКГ. Крім того, сторони привітали пропуск гуманітарного конвою ООН на територію окупованих районів через КПВВ "Щастя". Також на засіданні вдалось попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту. Туди мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ. Українська делегація продовжує зосереджуватись на збереженні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних осіб та інших завданнях. Що заявляли бойовики Бойовики стверджували, що Збройні сили України буцімто обстрілюють населенні пункти окупованих територій.

Тому начебто, аби "захистити населення" підрозділи так званої "Народної міліції" дали дозвіл вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.

Хоча раніше окупанти стверджували, що нібито стріляють лише у відповідь. Зверніть увагу! Від початку 2021 року бойовики постійно зривають перемир'я. Окупанти все частіше прицільно обстрілюють українські позиції. На жаль, за 2 місяці на Донбасі вже загинуло щонайменше 16 наших захисників.