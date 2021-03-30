Найжорсткіше звернення за 7 років, – Кравчук про заяву щодо російської агресії
Україна направить до національних урядів і парламентів іноземних держав заяву про російську агресію. У "Слузі народу" вважають її найжорсткішою за 7 років.
Джерело:24 канал
Про це повідомила в ефірі нардепка Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що цей документ є логічним кроком Верховної Ради.
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Найжорсткіше звернення за 7 років
Заява, як відзначила депутатка, стала правильним рішнням після того, як четверо військових загинули під час ескалації конфлікту і провокацій з боку російських окупаційних військ у п'ятницю, 26 березня.
Це найжорсткіше звернення за 7 років агресії, яка триває з боку Росії. Зрештою, ми одразу після підписання (заяви – 24 канал) передамо її у парламент різних країнам,
– зазначила Кравчук.
Вона наголосила, що Верховна Рада не може запровадити санкції замість Євросоюзу чи окремих країн Європи: "Але ми можемо звернутись до парламентів цих країн з абсолютно чіткою дефініцією того, що відбувається в Україні".
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Кравчук також зауважила, що єдина фракція, яка не проголосувала за відпвовідну заяву – це "Опозиційний блок – За життя".
"Я думаю, що вони спеціально залишили залу. Бо якби вони були присутніми, то було б неможливо пояснити, чому на 7-му році війни вони не називають Росію агресором і не називають війну – війною", – сказала нардепка.
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