Ціна війни: в МЗС пообіцяли, що Росія відповість за злочини проти України

Російська агресія на території України триває вже 8 рік. На Донбасі продовжуються воєнні дії, в окупованому Криму незаконно обшукують та арештовують людей. Через це МЗС закликає міжнародну спільноту ввести нові політичні та економічні санкції проти Росії.

У заяві Міністерства закордонних справ мовиться, що геополітична ситуація в Україні та світі змінилась 7 років тому через прояв російської агресії.

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20 лютого 2014 року Росія вторглася на територію нашої держави й почала збройну агресію. Саме в цей день до українського Криму почали прибувати військові підрозділи РФ у рамках операції зі захоплення півострова.

Як наголосили в МЗС, Кремль має план, спрямований на руйнування української державності. Етапами цього плану стала незаконна спроба анексії Криму та подальше розв'язання війни на Донбасі.

Тиск на Росію треба посилити

Українські дипломати підкреслюють, що вимоги нашої держави незмінні – Росія має припинити агресію та звільнити окуповані території Донбасу та Криму.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити політичний та санкцій тиск на Росію, щоб примусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених і політичних в'язнів, виконання міжнародних судових рішень", – мовиться в заяві.

Також у МЗС нагадали, що десятки країн вже ввели жорсткі обмеження проти Росії через її вторгнення в Україну.

Агресія Росії проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської та світової безпеки серйозно підірвані,

– наголосили у дипвідомстві.

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Ситуація в Україні через російську агресію

За 7 років війни на Донбасі загинули понад 13 тисяч українців, серед яких понад 3 тисячі цивільних. Окрім того, десятки тисяч людей отримали поранення.

Окупанти зруйнували десятки міст та селищ, знищили інфраструктуру та низку промислових об'єктів.

У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені викрадення та вбивства.

Близько 100 людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення.

Майже 1,5 мільйона осіб вимушено отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

МЗС додатково наголосили, що на окупованих територіях загарбники порушують права людей та здійснюють цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу.