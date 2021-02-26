Світ має посилити тиск на Росію, – МЗС до Дня спротиву окупації Криму

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У цей день МЗС наголосило: боротьба триває і УКраїна робить усе, аби повернути півострів.

МЗС висловило подяку союзникам і партнерам за підтримку в боротьбі відновлення територіальної цілісності. Однак наголосили: тиск на Росію варто посилити.

Важливо День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"

Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень,

– наголосили у МЗС.

Заяви МЗС у День спротиву російській окупації

У Міністерстві закордонних справ вкотре наголосили: Росія захопила Крим шляхом збройної агресії. Тим самим вона грубо порушила основні принципи міжнародного права й підірвала систему безпеки в Європі та світі.

Росія системно порушує права людини, проводить жорстокі репресії проти всіх, хто протистоїть окупації.

У Криму обмежують національні, культурні, релігійні права етнічних українців та кримських татар, переслідують ПЦУ.

Росія намагається криміналізувати усіх незгодних, незаконно затримує їх і засуджує за сфальсифікованими звинуваченнями у тероризмі.

Півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворили на російську військову базу.

Наостанок в МЗС наголосили: задля того, аби повернути Крим, Україна створює Кримську платформу – новий міжнародний координаційний формат. Відтак до неї закликають приєднатися членів міжнародної спільноти.

Що відбулося у Криму 26 лютого?